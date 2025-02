Toch groei voor economie eurozone in laatste maanden 2024

LUXEMBURG (ANP) - De economie van de eurozone is in het laatste kwartaal van vorig jaar toch gegroeid ten opzichte van de voorgaande drie maanden. Volgens Eurostat steeg het bruto binnenlands product (bbp) van de eurolanden 0,1 procent. Eerder meldde het Europese statistiekbureau dat de economie van de eurozone niet was gekrompen, maar ook niet gegroeid.

De groei was veel lager dan in het derde kwartaal. Toen steeg het bbp nog met 0,4 procent. Onder andere de voor Europa belangrijke economieën van Frankrijk en Duitsland krompen in de laatste maanden van 2024.

Over heel 2024 gerekend, groeide de economie van de eurozone 0,7 procent. Als ook andere landen van de Europese Unie worden meegerekend ging het om 0,9 procent groei, meldt Eurostat.

Eerder op vrijdag werd bekend dat de Nederlandse economie in het vierde kwartaal 0,4 procent was gegroeid. Hogere uitgaven door consumenten, investeringen door bedrijven en handel met het buitenland droegen bij aan het hogere bbp.