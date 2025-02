Groot onderzoek: zoveel lange relaties sneuvelen toch binnen tien jaar

Uiteindelijk strandt ruim een op de drie huwelijken. Bij koppels die samenwonen maar niet getrouwd zijn ligt dat percentage nog hoger, blijkt uit cijfers van het CBS. Er is echter nooit eerder uitgebreid gekeken naar koppels die jaren samenwonen en alsnog uit elkaar gaan. Dat deed promovendus aan de RUG, Willem Vermeulen.

Hij keek per gemeente hoeveel stellen drie jaar samenwonen, maar de tien jaar niet volmaken. De cijfers variëren van 7 procent in het piepkleine Rozendaal tot 39 procent op Terschelling. Gemiddeld houdt 24 procent het geen tien jaar vol. Opmerkelijk: vooral in het noorden van het land gaan koppels vaak uit elkaar. Daar heeft Vermeulen wel een verklaring voor. "Een goed inkomen is niet belangrijk. Het is veel belangrijker hoeveel vermogen je hebt. Spaargeld, beleggingen, of een eigen huis. Een appeltje voor de dorst betekent minder zorgen en dus minder kans dat je relatie strandt. Dat zie je ook op de kaart van Nederland: in Zuid-Limburg en Oost-Groningen, gebieden met meer armoede, gaan stellen ook vaker uit elkaar”, vertelt hij in het AD.

Bubbel

Op de biblebelt en op het platteland gaan stellen minder vaak uit elkaar dan in de grote steden. Dat is niet gek, legt Vermeulen uit. "Hoeveel scheidingen er in je eigen familie zijn, bepaalt voor een deel ook hoe kansrijk jouw relatie is. Uit elkaar gaan is niet op grote schaal besmettelijk, maar wel degelijk erfelijk. Kinderen van gescheiden ouders volgen opvallend vaak dat voorbeeld. Deels omdat dat is wat ze als kind hebben ervaren, maar ook de genen spelen een rol. Die bepalen voor een deel hoe je omgaat met conflicten”, legt de onderzoeker uit.

Ook de mensen met wie je omgaat spelen een rol. "Je bubbel zegt iets over hoe je zelf in het leven staat. Dat geldt voor je collega’s: mensen die voor een milieuclub werken zitten anders in elkaar dan pakweg het personeel van een bank. En ook strenggelovige of montessori-ouders verschillen nogal van elkaar. Dus als je als schooldirecteur veel kinderen hebt van wie de ouders uit elkaar gaan, dan kun je je gaan voorbereiden op meer.”

Bron: AD.nl