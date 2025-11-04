Toeleverancier waarschuwt: problemen Nexperia nog niet voorbij

HERZOGENAURACH (ANP/BLOOMBERG) - De problemen met de beschikbaarheid van Nexperia-chips zijn nog niet opgelost, heeft de topman van de Duitse industrieel toeleverancier Schaeffler gezegd. Eerder waarschuwde de Europese auto-industrie voor productieproblemen die kunnen ontstaan na het exportverbod dat China Nexperia oplegde uit onvrede over ingrepen van de Nederlandse regering bij de Nijmeegse chipmaker. Het afgelopen weekend deed China een concessie op dat vlak.

"Het is zeker nog niet opgelost", zei Klaus Rosenfeld, topman van Schaeffler, in een gesprek met analisten. Hij zei tegelijkertijd dat zijn bedrijf "geen klant heeft hoeven te stoppen".

China beloofde na handelsoverleg met de Verenigde Staten dat de export van Nexperia-producten uit het Aziatische land kan worden hervat. Maar het gaat hierbij om uitzonderingen op de exportban waar bedrijven bij de Chinese regering om kunnen vragen, waardoor er nog onzekerheid is over de export vanuit een grote Chinese fabriek.