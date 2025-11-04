Utrechtse politiek pleit na drinkwaterproblemen voor noodvoorraad

UTRECHT (ANP) - Enkele politieke partijen in de provincie Utrecht hebben gepleit voor het aanleggen van een noodwatervoorraad. De VVD, PvdA en UtrechtNU! doen die suggestie in schriftelijke vragen aan het college van Gedeputeerde Staten naar aanleiding van de recente drinkwaterproblemen in Utrecht. In delen van de provincie is het drinkwater verontreinigd met de darmbacterie enterokokken.

"Nu worden mensen min of meer gedwongen flessen water te kopen, maar die waren zo uitverkocht", zegt VVD-Statenlid Edgar Peer. "Ik denk dat het verstandig is als het drinkwaterbedrijf altijd een noodvoorraad water achter de hand heeft. Dat zou ook logisch zijn. Want water is een eerste levensbehoefte."

Drinkwaterleverancier Vitens adviseert sinds zaterdag om het water uit de kraan drie minuten te koken voor gebruik. Het advies geldt voor 125.000 wateraansluitingen. Met het koken wordt de bacterie gedood en zo kan deze geen maag- en darmklachten meer veroorzaken.