Toeleveranciers BMW geraakt door conflict rond Nexperia

Economie
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 15:31
BERLIJN (ANP/RTR) - BMW heeft last van het conflict rond de Nederlandse chipmaker Nexperia, dat te maken heeft met Chinese en Amerikaanse exportbeperkingen. Dit raakt toeleveranciers van de Duitse autofabrikant.
"Delen van ons netwerk van toeleveranciers zijn geraakt", liet een woordvoerder van BMW per e-mail weten. "We staan in nauw contact met onze leveranciers en houden de situatie continu in de gaten om eventuele bevoorradingsrisico's in een vroeg stadium te herkennen en waar noodzakelijk gepaste maatregelen te nemen."
BMW gaf geen verdere details over de problemen. De fabrieken van het autoconcern produceren volgens planning, meldde de woordvoerder.
De Nederlandse regering plaatste Nexperia onlangs onder curatele uit angst dat het Chinese moederbedrijf Wingtech belangrijke kennis of activiteiten zou weghalen uit Europa. Rechters van de ondernemingskamer zetten Wingtech en topman Zhang Xuezheng op afstand na klachten over wanbestuur. China legde Nexperia daarna een exportverbod op.
