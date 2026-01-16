Als Trump Groenland pakt, valt het WK

Trump
’s dreigende overname van Groenland zet het WK voetbal
van 2026 in de VS onder directe politieke druk. Bovendien komen inwoners van 75 landen de VS niet meer in. Voornamelijk landen met een niet-witte bevolking. Daaronder minstens 12 WK-deelnemers.
Maar er is nog géén besluit van FIFA of grote bonden om het toernooi te verplaatsen of te boycotten. Wel groeit in Europa
de roep om een boycot of zelfs uitsluiting van de VS als Trump
Groenland daadwerkelijk militair of gedwongen inlijft. In Duitsland pleiten ook woordvoerders van regeringspartijen er voor om het WK te boycotten
Directe link van Groenland met het WK 2026
- Het WK 2026 wordt georganiseerd door de VS, Canada en Mexico; de VS is de dominante gastheer met de meeste stadions, investeringen en veiligheidsverantwoordelijkheid.
- Trumps Groenland‑lijn wordt gezien als een test van de bereidheid van bonden en FIFA om politiek geweld of annexatie door een gastland te tolereren bij een mondiaal sportevenement.
- In analyses wordt expliciet gesteld dat een NAVO‑crisis rond Groenland de geloofwaardigheid en veiligheid van een WK op Amerikaans grondgebied ondermijnt.
- Zonder Europa – en mogelijk ook Canada of Mexico als zij zich tegen een annexatie keren – blijft een uitgekleed toernooi over; praktisch en commercieel kan dat het WK in de huidige vorm onhoudbaar maken.
Groenland zelf en de symboliek
- Groenland probeert juist via voetbal internationale erkenning te krijgen, onder meer door aansluiting te zoeken bij CONCACAF om ooit WK‑kwalificatie te spelen.
- Door Trumps claim wordt die sportieve route gekaapt door geopolitiek: dezelfde regio (CONCACAF/Noord‑Amerika) waar Groenland via voetbal binnen wil komen, dreigt het eiland nu tegen zijn wil te absorberen.
- Juist daardoor wordt een WK in de VS voor veel Europeanen het symbool van de vraag: tolereert de voetbalwereld een gastland dat een democratische bondgenoot en een autonoom gebied onder druk of geweld brengt.
Kortom: als Trump
daadwerkelijk “doorzet” met een gedwongen greep naar Groenland, wordt het politiek bijna onhoudbaar om het WK 2026 ongewijzigd in de VS te laten plaatsvinden; een Europese boycot is dan van hypothetisch naar waarschijnlijk verschoven scenario.