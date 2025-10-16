ECONOMIE
Teruggekeerde Li Jie helpt tafeltennissters naar kwartfinales EK

Sport
door anp
donderdag, 16 oktober 2025 om 15:29
ZADAR (ANP) - De Nederlandse tafeltennissters hebben zich geplaatst voor de laatste acht van het EK voor landenteams. De teruggekeerde routinier Li Jie was met twee zeges belangrijk voor Oranje in de achtste finale tegen Tsjechië: 3-1. Britt Eerland won ook, Shuohan Men verloor. Oranje treft Polen vrijdag in de kwartfinales.
De na jaren in Oranje teruggekeerde Li Jie (41) won de eerste partij in vier games van Hana Matelova (11-7 11-6 7-11 11-8). Eerland rekende af met Veronika Polakova (11-6 11-5 11-8). Nederlands kampioene Men verloor vervolgens van Hanka Kodet (13-11 11-5 7-11 6-11 11-13), waarna Li Jie de winst alsnog binnensleepte met een overtuigende zege op Polakova (11-6 11-9 11-2).
De Nederlandse mannen waren al uitgeschakeld. Zij eindigden als laatste in hun groep en verloren woensdag in de play-offs van Oostenrijk.
