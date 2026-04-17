Skinnybikes omzeilen fatbikeverboden

Terwijl sommige steden de fatbike
lokaal verbieden, rijden er al varianten rond die de regels omzeilen. De verkoop van de zogenoemde skinnybike neemt dit jaar toe, vertellen verkopers aan NU.nl. Volgens critici ligt de oplossing niet bij de vorm van de fiets
.
Enschede en Amsterdam zijn de eerste steden met een lokaal fatbikeverbod. Elektrische fietsen met banden die dikker zijn dan 7 centimeter zijn niet meer welkom in bepaalde gebieden. En dus kwamen fabrikanten met een oplossing: soortgelijke fietsen, maar dan met dunnere banden. De skinnybike werd geboren.
Fatbikeverkoper Armando Muis weet zeker dat de skinnybike dit jaar een vlucht gaat nemen. "De eerste twee containers kwamen in februari binnen. Dat hadden er ook zes kunnen zijn. Ze waren gelijk uitverkocht", vertelt de eigenaar van La Souris, een fatbikebedrijf met dertig winkels in Nederland en België, aan NU.nl.