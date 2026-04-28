Toerisme in Cuba halveert bijna door Amerikaanse olieblokkade

door anp
dinsdag, 28 april 2026 om 11:08
HAVANA (ANP/AFP) - Het aantal toeristen in Cuba is sinds het begin van het jaar bijna gehalveerd, meldt het Cubaanse statistiekbureau in Havana. Dit komt door een Amerikaanse olieblokkade en doordat veel internationale vluchten zijn opgeschort.
De Amerikaanse president Donald Trump heeft de druk op Cuba eerder dit jaar flink opgevoerd. Zo heeft hij een blokkade ingesteld voor de olie-import van het eiland en hij sprak openlijk over een machtswisseling van het communistische regime.
Sinds de VS de Venezolaanse president Nicolás Maduro gevangen hebben genomen, krijgt Cuba ook geen olie meer uit dat land. Het gevolg is dat Cuba nu regelmatig met grote stroomuitval kampt.
Minder bezoeken uit Canada
Tussen januari en maart ontving het eiland 298.057 buitenlandse bezoekers. Dat is 48 procent minder dan in dezelfde periode in 2025.
De teruggang trof alle markten, met dik 54 procent minder bezoeken uit Canada en 37,5 procent minder Russische toeristen. Het aantal bezoekers uit de Cubaanse gemeenschap in het buitenland, voornamelijk uit de VS, zakte met bijna 43 procent.
