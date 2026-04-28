Energiecrisis vergroot druk op regionale luchthavens, zegt ACI

TURIJN (ANP) - De regionale luchthavens in Europa zijn bijzonder kwetsbaar voor de gevolgen van de oorlog in het Midden-Oosten, waarschuwt koepelorganisatie ACI Europe tijdens een bijeenkomst in Turijn. De forse stijging van de prijzen voor vliegtuigbrandstof in Europa leidt volgens de organisatie tot hogere vliegtarieven en een krappe capaciteitsplanning, oftewel minder vluchten door luchtvaartmaatschappijen.

Regionale luchthavens zijn het meest kwetsbaar voor deze aanpassingen, omdat de vraag op hun routes doorgaans veel prijsgevoeliger is en minder winstgevend is voor luchtvaartmaatschappijen. Dit betekent dat luchtvaartmaatschappijen eerder vluchten zullen schrappen van en naar regionale luchthavens.

Zo kondigde Lufthansa al aan tot oktober 20.000 korteafstandsvluchten te schrappen om brandstof te besparen. Ook KLM meldde 160 vluchten van en naar Schiphol te schrappen, omdat bepaalde routes binnen Europa niet meer rendabel zijn door de stijgende kerosinekosten.

Aanbod- en vraagschok

Volgens Olivier Jankovec, directeur-generaal van ACI, is er sinds de coronapandemie al sprake van een duidelijke tweedeling tussen kleine regionale luchthavens waar het passagiersverkeer nog steeds meer dan 30 procent lager ligt dan in 2019, en grotere luchthavens die hun verkeer met ruim 16 procent hebben zien toenemen.

"De huidige brandstofprijzen en het vooruitzicht op een nieuwe crisis in de kosten van levensonderhoud betekenen dat veel regionale luchthavens op ons continent waarschijnlijk te maken zullen krijgen met zowel een aanbod- als een vraagschok. Voor hen is dit niets minder dan een existentiële bedreiging", waarschuwt Jankovec.