Italiaanse motorcoureur Bezzecchi start vanaf pole in Portugal

Sport
door anp
zaterdag, 08 november 2025 om 13:43
anp081125093 1
PORTIMAO (ANP) - De Italiaanse motorcoureur Marco Bezzecchi heeft poleposition veroverd bij de Grote Prijs van Portugal. Hij reed in de kwalificatie van de MotoGP de snelste tijd op het circuit Autodromo Internacional do Algarve in Portimão (1.37,556). Hij was net iets sneller dan de Spanjaard Pedro Acosta. De Fransman Fabio Quartararo liet de derde tijd noteren.
De Spaanse motorcoureur Álex Márquez start zondag vanaf de tweede startrij na een crash in de kwalificatie. Marc Márquez verzekerde zich eind september van zijn zevende wereldtitel in de koningsklasse van de motorsport. Hij komt dit seizoen door een schouderblessure niet meer in actie.
Voor de coureurs in de MotoGP staat er zaterdagmiddag nog een sprintrace op het programma.
