Toerismebureau: Nederlanders passen vaker vakantie aan om weer

DEN HAAG (ANP) - Nederlandse vakantiegangers letten meer op het weer op hun bestemming dan een jaar geleden. Dat meldt het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) na onderzoek eerder deze maand onder mensen uit verschillende landen.

Uit het onderzoek komt naar voren dat 42 procent van de duizend ondervraagde Nederlanders stelde dat toenemende extreme weersomstandigheden, zoals hittegolven, bosbranden of extreme regenval, de vakantiekeuze beïnvloeden. Vorig jaar was dit nog 37 procent. Vakantiegangers keken daarbij veel vaker naar een andere bestemming. Ruim zes op de tien mensen gaven aan hun bestemming aan te passen, tegen minder dan de helft een jaar geleden. Ook kiezen mensen vanwege extreem weer vaker voor een andere periode.

Het onderzoek werd ook gedaan onder mensen uit België, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten. Gemiddeld over deze landen zeiden vier op de tien mensen dat het weer invloed heeft op hun vakantiekeuze.