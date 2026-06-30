RIVM: Vaccinatiegraad bij baby's en kleuters licht gedaald

DEN HAAG (ANP) - Het percentage baby's en kleuters dat is gevaccineerd is licht gedaald ten opzichte van vorig jaar. Dat staat in een rapport van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu) over de vaccinatiegraad, waarin het percentage kinderen dat is gevaccineerd jaarlijks wordt onderzocht.

Van de ontwikkeling van het percentage vaccinaties maakt het RIVM een inschatting, omdat een deel van de gegevens over vaccinaties anoniem aan het RIVM wordt doorgegeven, zonder persoonsgegevens zoals informatie over het geboortejaar van kinderen. De geregistreerde vaccinatiegraad is daardoor minder precies en lager dan de werkelijke, aldus het RIVM.

Ondanks het feit dat het een inschatting is, kan toch geconcludeerd worden dat het percentage baby's en kleuters dat is gevaccineerd licht is gedaald, zegt Jeanne-Marie Hament, programmamanager van het Rijksvaccinatieprogramma. "Het geregistreerde aantal vaccinaties ligt iets lager. Ongeveer 1,5 procent van de vaccinaties is anoniem, net als vorig jaar. Daardoor weten we dat het totale percentage iets is gedaald", aldus Hament.

RS-virus

Ongeveer driekwart van de baby's is sinds september 2025 tegen het RS-virus gevaccineerd. Die prik zorgde meteen voor een afname van baby's op kinder-ic's afgelopen herfst en winter. "Sommige ouders willen het nog afwachten of vinden hun baby te klein, maar hoe jonger, hoe beter. In de meeste landen krijgen baby's de prik meteen na de bevalling, in Nederland binnen veertien dagen", zegt Hament.

In 2025 kregen ruim vijfhonderd mensen mazelen, dat waren vooral kinderen op basisscholen waar weinig leerlingen gevaccineerd waren. De vaccinatiegraad voor bof, mazelen en rode hond (BMR) is, net als vorig jaar, onder de 90 procent. Ten minste 95 procent is nodig om de bevolking tegen een uitbraak van mazelen te beschermen, meldt het RIVM. Kinderen krijgen de tweede BMR-prik voortaan als ze drie jaar zijn in plaats van negen jaar. Kinderen die tussen 2016 en 2021 zijn geboren, kunnen de prik nog inhalen.

De vaccinatiegraad voor de HPV-vaccinatie is voor het tweede jaar op rij gestegen. Kinderen krijgen die prik als ze ongeveer tien jaar zijn. Ook voor meningokokken, typen A, C, W en Y, werden meer tieners gevaccineerd.