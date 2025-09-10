ECONOMIE
Toestel met in VS opgepakte Zuid-Koreanen kan nog niet vertrekken

Economie
door anp
woensdag, 10 september 2025 om 10:55
anp100925108 1
SEOUL (ANP/BLOOMBERG) - De Zuid-Koreaanse regering kan staatsburgers die in de Verenigde Staten werden gearresteerd bij een inval door de immigratiedienst nog niet per vliegtuig naar huis brengen. Het door Seoul gecharterde vliegtuig kan woensdag niet vertrekken, laat het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken weten.
Eerder meldden Zuid-Koreaanse media nog dat het toestel deze dag zou vertrekken. Het ministerie gaf geen verdere details over het uitstel van de vlucht.
Zuid-Korea zei het afgelopen weekend een vliegtuig van Korean Air Lines naar de VS te sturen om ongeveer 300 mensen op te halen. Het ging om Zuid-Koreanen die door de immigratiedienst ICE werden gearresteerd bij een batterijfabriek voor elektrische auto's in de Amerikaanse staat Georgia. De Amerikaanse autoriteiten verdachten de arbeiders ervan illegaal in de VS te zijn of zonder de juiste papieren te werken bij de bouw van de accufabriek van Hyundai en LG Energy Solution.
