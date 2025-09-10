Hier leggen twee professionele schoonmakers aan The Spruce hun beproefde trucs voor het schoonmaken en organiseren van de keuken uit, zodat de ruimte langer schoon blijft.

Leg een lepelhouder op het fornuis

Kookgerei dat in potten en pannen wordt gebruikt, moet altijd ergens kunnen rusten als je klaar bent met roeren, maar die houten lepels en gardes kunnen vlekken en resten achterlaten op je fornuis en aanrecht.

Laura Smith, mede-eigenaar van All Star Cleaning Services, raadt aan om een lepelhouder op het fornuis te gebruiken om druppels op te vangen, zodat het oppervlak langer schoon blijft.

Houd een theedoek bij de hand

Smith adviseert deze eenvoudige maar effectieve manier om gemorste vloeistoffen en spatten meteen op te vegen, zodat u meteen kunt schoonmaken. Ze raadt aan om een theedoek bij de hand te houden om watervlekken op te vegen en een Zweedse vaatdoek te gebruiken voor andere gemorste vloeistoffen.

“Om dingen langer schoon te houden, moet je over het algemeen tijdens het koken een beetje schoonmaken, wat veel gemakkelijker is als je alles bij de hand hebt”, zegt ze. "Ik ben dol op Zweedse vaatdoeken omdat ze snel drogen, waardoor er minder microben groeien.

Ze merkt ook op dat Zweedse vaatdoeken tussen gebruik door gemakkelijk kunnen worden gewassen met een beetje afwasmiddel, of dat ze in het bovenste rek van de vaatwasser kunnen worden gereinigd.

Gebruik spatschermen op het fornuis

Het fornuis is een plek in de keuken die tijdens het koken van één maaltijd van schoon naar vies kan gaan, maar dat hoeft niet zo te zijn. Ashley Kidder, oprichter en COO van Dashing Maids, raadt aan om tijdens het koken een spatscherm te gebruiken om de rommel na de maaltijd te verminderen.

Ze merkt ook op dat het onmiddellijk voorkomen van vettige spatten kan helpen om de plakkerige aanslag op het fornuis te voorkomen, die moeilijk te verwijderen is tijdens je volgende grondige schoonmaakbeurt.

Desinfecteer dagelijks contactpunten en handgrepen

Andere plekken in de keuken die snel vies worden, zijn handgrepen, kastgrepen en lichtschakelaars, die Kidder “bacteriehaarden” noemt.

Ze raadt aan om deze plekken elke dag even snel te desinfecteren, zodat ze langer schoon blijven dan wanneer je je alleen op het aanrecht concentreert.

Gebruik bekleding op rommelige plekken

Naast het fornuis en contactpunten zijn andere plekken in de keuken die snel vies worden de binnenkant van de oven, onder de pitten van het fornuis en de binnenkant van de laden van de koelkast.

Voor die plekken raadt Kidder aan om siliconenmatjes of verwijderbare bekleding te gebruiken, zodat je ze wekelijks kunt wassen en vervangen als ze vies worden.

Gebruik een snijplank om al het voedsel te bereiden

De meeste mensen gebruiken een snijplank alleen om groenten of kruiden te snijden, maar Smith raadt aan om deze te gebruiken voor alle maaltijdbereidingen, ongeacht of er iets gesneden moet worden.

“Dit helpt om druppels en gemorste vloeistoffen op te vangen wanneer je verpakkingen opent en kruiden afmeet, en als je klaar bent, kun je de snijplank gewoon in de vaatwasser gooien, zodat je aanrecht schoon blijft”, zegt ze.