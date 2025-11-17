Tientallen pelgrims omgekomen door busongeval bij Medina

MEDINA (ANP/AFP) - Bij de Saudische stad Medina heeft een fataal ongeluk plaatsgevonden met een bus vol Indiase pelgrims. Minstens 45 inzittenden zijn om het leven gekomen, aldus de politie in India.

Het ongeluk bij Medina, een voor moslims heilige plaats, is een van de dodelijkste in Saudi-Arabië in jaren. De politiecommissaris van Hyderabad, waar veel inzittenden vandaan zouden komen, zei dat volgens voorlopige informatie 46 mensen in de bus zaten en dat er één overlevende is. Saudi-Arabië heeft geen dodental gedeeld.

De Indiase premier Narendra Modi heeft via sociale media zijn medeleven betuigd met de nabestaanden. Ook laat hij weten dat de Indiase ambassade samenwerkt met de Saudische autoriteiten ter plaatse.