Toezichthouder grijpt in bij DB om slechte planning werkzaamheden

BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse spoorwegtoezichthouder grijpt in bij Deutsche Bahn om een belabberde planning van spoorwerkzaamheden, waardoor treindienstregelingen verstoord raken. In de zomer informeerde Deutsche Bahn andere spoorvervoerders slechts op tijd over 62 procent van de werkzaamheden, een aandeel dat in de late herfst daalde naar 55 procent.

"Dit kan zo niet doorgaan", zei Klaus Müller, voorzitter van de Bundesnetzagentur, tegen de krant Rheinische Post. Volgens de toezichthouder is het moderniseren van het Duitse spoornetwerk een grote uitdaging, maar mag dit niet ten koste gaan van het dagelijkse passagiers- en goederenvervoer.

De instantie heeft al voor 2,8 miljoen euro aan boetes opgelegd aan Deutsche Bahn's infrastructuurdivisie InfraGO. Maar volgens Müller heeft dat niet tot verbeteringen geleid. "We stappen daarom nu over op dwangbetalingen." Hij voegde eraan toe dat Deutsche Bahn verplicht wordt om alle spoorwegexploitanten die het netwerk gebruiken te compenseren.