ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Toezichthouder grijpt in bij DB om slechte planning werkzaamheden

Economie
door anp
zaterdag, 27 december 2025 om 11:14
anp271225057 1
BERLIJN (ANP/DPA) - De Duitse spoorwegtoezichthouder grijpt in bij Deutsche Bahn om een belabberde planning van spoorwerkzaamheden, waardoor treindienstregelingen verstoord raken. In de zomer informeerde Deutsche Bahn andere spoorvervoerders slechts op tijd over 62 procent van de werkzaamheden, een aandeel dat in de late herfst daalde naar 55 procent.
"Dit kan zo niet doorgaan", zei Klaus Müller, voorzitter van de Bundesnetzagentur, tegen de krant Rheinische Post. Volgens de toezichthouder is het moderniseren van het Duitse spoornetwerk een grote uitdaging, maar mag dit niet ten koste gaan van het dagelijkse passagiers- en goederenvervoer.
De instantie heeft al voor 2,8 miljoen euro aan boetes opgelegd aan Deutsche Bahn's infrastructuurdivisie InfraGO. Maar volgens Müller heeft dat niet tot verbeteringen geleid. "We stappen daarom nu over op dwangbetalingen." Hij voegde eraan toe dat Deutsche Bahn verplicht wordt om alle spoorwegexploitanten die het netwerk gebruiken te compenseren.
loading

POPULAIR NIEUWS

telemmglpict000405103522 17340071034740 trans nvbqzqnjv4bqm1jqde5a ojsmcyblbifdf4xpit dmgvdp2n7fdd82k

Negen vroege signalen van dementie om op te letten (bij je familie)

32085133 l

“Dit symptoom duidt bijna altijd op een depressie”

gandr-collage

De dubbele nederlaag van Jutta en Jake

607eeea5a8e80b13cd079f0f_Val-d-Isere-resort-main

De grote angst van skigebieden in de Alpen

98214390_m

Hoe deze simpele truc met bakpapier en een vaatwastablet je oven (bijna) vanzelf weer glimmend schoon krijgt

Scherm­afbeelding 2025-12-26 om 08.02.55

Trumps maanbelofte wankelt: Starship explodeert, de tijd tikt door

Loading