Grenscontroles zorgden dit jaar voor meer filedruk

DEN HAAG (ANP) - De filedruk, het aantal files en de tijd dat weggebruikers stilstonden, is het afgelopen jaar met 3 procent gestegen vergeleken met 2024. Dat meldt de ANWB op basis van cijfers van TomTom. De stijging komt voornamelijk door grenscontroles in Duitsland. De verkeersbond zag het aantal files aan de oostgrens enorm toenemen.

Samen met wegwerkzaamheden zorgde dit ervoor dat zowel de filedruk tussen de doordeweekse spitsmomenten als in het weekend met 15 procent steeg.

In Drenthe steeg de filedruk met 85 procent. Dat is volgens Heleen de Geest van de ANWB helemaal te wijten aan de grenscontroles op de A37 bij Zwartemeer. De stijging is zo groot omdat er eerder nauwelijks files in Drenthe stonden. In Overijssel steeg de druk met 19 procent, "een-op-een verbonden met de Duitse controles op de A1 bij De Lutte", aldus De Geest. De filezwaarte in Gelderland nam met 9 procent toe. De overgang op de A12 is altijd al de drukste verkeersovergang van Nederland, nu staan er de hele dag auto's stil.