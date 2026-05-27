Warffum vangt vanaf donderdag 4 nachten asielzoekers Ter Apel op

door anp
woensdag, 27 mei 2026 om 17:50
WARFFUM (ANP) - De gemeente Het Hogeland vangt vanaf donderdag vluchtelingen uit Ter Apel op in de Op Roakeldaishal in Warffum. De gemeente doet dit na een verzoek van asielminister Bart van den Brink, zo is te lezen op de website van de gemeente.
Het gaat om een tijdelijke opvang van vier nachten, van donderdag 28 mei tot en met maandagochtend 1 juni. Op de opvanglocatie is plek voor maximaal 150 mensen. Ze komen daar elke dag 's avonds om 22.00 uur per bus aan en vertrekken de volgende ochtend om 07.00 uur weer richting Ter Apel.
Warffum ligt ruim 80 kilometer ten noorden van Ter Apel.
