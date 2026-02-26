ECONOMIE
Toezichthouder wil opheldering Odido over lang bewaren data

Economie
door anp
donderdag, 26 februari 2026 om 18:17
DEN HAAG (ANP) - De Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthouder voor privacy, wil van Odido weten of het bedrijf te lang gegevens van voormalige klanten heeft bewaard. De telecomprovider is getroffen door een dataroof. Ook data van mensen die al jaren geen abonnement meer hadden, kwamen daardoor op straat te liggen.
De vragen van de AP gaan alleen over het mogelijk te lang bewaren van gegevens, niet over de dataroof zelf. De waakhond meldt niet wanneer Odido moet antwoorden en wat de eventuele volgende stappen kunnen zijn.
Odido meldde vorige week al zelf te onderzoeken of het oude gegevens te lang heeft bewaard. Het telecombedrijf zegt vragen te hebben gekregen van mensen die zeggen al jaren weg te zijn als klant en toch een mail kregen waarin staat dat hun persoonsgegevens mogelijk zijn gestolen. Het Financieele Dagblad meldde dat oud-klanten die al vijf of tien jaar weg waren een waarschuwingsmail hadden gekregen van Odido.
