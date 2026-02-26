Nieuwe windmolens komen in Europa vooral op land

BRUSSEL (ANP) - De uitbreiding van windenergie op zee blijft ver achter bij die op land in Europa, blijkt uit cijfers van brancheorganisatie WindEurope. De toename van capaciteit van windenergie op land is het hoogst in de afgelopen tien jaar. Aan de andere kant ligt de toename op zee op het laagste niveau in negen jaar.

Op land is er 17,2 GW aan nieuwe windenergie geïnstalleerd, vorig jaar was dat nog 13,9 GW. Duitsland installeerde de meeste nieuwe capaciteit door 958 nieuwe windmolens op land te plaatsen. Daardoor kwam er 5,2 GW aan productiecapaciteit bij.

Op zee bleef de uitbreiding van de capaciteit achter bij de afgelopen jaren. Waar de afgelopen negen jaar de uitbreiding tussen de 2,5 GW en 3,7 GW zat, bleef het nu steken op 2 GW. Het Verenigd Koninkrijk sloot de meeste windmolens aan op het net en was daarmee goed voor de helft van de uitbreiding. Windenergieprojecten op zee hebben last van fors gestegen kosten. Vorig jaar werd er voor een nieuw windmolenpark in de Noordzee geen bouwer gevonden.