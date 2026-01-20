Toezichthouders FNV 'tevreden' over aantal kandidaten bestuur

UTRECHT (ANP) - De tijdelijke toezichthouders bij vakbond FNV zijn "tevreden" over de hoeveelheid en de kwaliteit van de kandidaten die zich hebben gemeld voor een nieuw bestuur. Dit meldt de woordvoerster van toezichthouders Lodewijk Asscher en Ton Heerts.

Hoeveel mensen zich voor een plek in het bestuur hebben gemeld, wil ze niet kwijt, omdat de toezichthouders en andere partijen rond de procedure zich daar liever op focussen. Geïnteresseerden konden tot maandag 12.00 uur reageren op vacatures. Volgens de woordvoerster is het de bedoeling dat er zo snel mogelijk een nieuw bestuur komt. Ze weet nog niet wanneer de eerste gesprekken met kandidaten worden gevoerd.

Vorig jaar kwamen zorgen over de sociale veiligheid binnen de grootste vakbond van Nederland aan het licht. Dat leidde tot een bestuurscrisis. Asscher en Heerts werden door de ondernemingskamer in Amsterdam aangesteld om die op te lossen. Een benoemingsadviescommissie adviseert Asscher en Heerts over de voordracht van kandidaten.