Trumps handelschef: dreiging met importheffingen 'gepast'

Economie
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 17:01
anp200126195 1
DAVOS (ANP/RTR) - De Amerikaanse handelsgezant Jamieson Greer vindt dat Trumps dreiging met importheffingen voor Europese landen "een passend gebruik van heffingen" is. Dat zei hij tijdens een paneldiscussie op het World Economic Forum (WEF) in Davos. De Amerikaanse president maakte eerder bekend dat hij een importheffing wil opleggen aan landen die militairen naar Groenland hebben gestuurd. Dat eiland, dat bij Denemarken hoort, wil hij annexeren.
Volgens Greer is de dreiging met importheffingen gepast in de huidige geopolitieke context omdat het onderhandelingen over Groenland in gang kan zetten. Op de vraag of Trump wel wil onderhandelen, zei Greer: "Dat is mogelijk. Het is iets waar hij over heeft gesproken. Ik denk dat hij heel duidelijk is over wat hij verwacht."
Greer meent dat importheffingen onderdeel zijn "van een lange Amerikaanse geschiedenis van het inzetten van instrumenten op het snijvlak van economie en nationale veiligheid".
