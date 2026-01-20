NAVO is 'verzwakt' door Groenland-ruzie, stelt Macron

DAVOS (ANP/RTR/AFP) - De NAVO is "een verzwakte organisatie" door de ruzie met de Verenigde Staten over Groenland, vindt de Franse president Emmanuel Macron. De VS, de officieuze leider van de alliantie, willen het strategisch gelegen eiland per se van NAVO-bondgenoot Denemarken afnemen. Dat stuit op verontwaardigd verzet van Denemarken en zijn medestanders.

Macron sprak zich al eerder scherp uit over de Amerikaanse annexatieplannen. Frankrijk heeft binnen de NAVO van oudsher een status aparte. Het pleit sinds jaar en dag voor een Europa dat minder afhankelijk is van de VS.

De Franse president stelde de Amerikaanse president Donald Trump voor om donderdag bijeen te komen met de leiders van de belangrijkste westerse industrielanden. Dat zou de VS en Europa weer om de tafel brengen. Maar van zo'n G7-top is voorlopig geen sprake, zei Macron na een toespraak op het World Economic Forum in Davos.