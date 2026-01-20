ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

NAVO is 'verzwakt' door Groenland-ruzie, stelt Macron

Samenleving
door anp
dinsdag, 20 januari 2026 om 16:23
anp200126189 1
DAVOS (ANP/RTR/AFP) - De NAVO is "een verzwakte organisatie" door de ruzie met de Verenigde Staten over Groenland, vindt de Franse president Emmanuel Macron. De VS, de officieuze leider van de alliantie, willen het strategisch gelegen eiland per se van NAVO-bondgenoot Denemarken afnemen. Dat stuit op verontwaardigd verzet van Denemarken en zijn medestanders.
Macron sprak zich al eerder scherp uit over de Amerikaanse annexatieplannen. Frankrijk heeft binnen de NAVO van oudsher een status aparte. Het pleit sinds jaar en dag voor een Europa dat minder afhankelijk is van de VS.
De Franse president stelde de Amerikaanse president Donald Trump voor om donderdag bijeen te komen met de leiders van de belangrijkste westerse industrielanden. Dat zou de VS en Europa weer om de tafel brengen. Maar van zo'n G7-top is voorlopig geen sprake, zei Macron na een toespraak op het World Economic Forum in Davos.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp190126178 1

Trump tegen Britse premier: ik ben mogelijk verkeerd geïnformeerd

ANP-544031134

Meedoen? Petitie voor boycot WK voetbal ruim 50.000 keer ondertekend

9effc1f6-40d2-4845-a82c-5db985f15091 (1)

De baas van ICE ziet er uit als een officier uit een nazi-film. Dat is blijkbaar opzettelijk

ANP-547937761

Zien: Trump schoffeert Macron; Sjuul Paradijs roept op om VS compleet te boycotten

272760399_m

Waarom Scandinaviërs zonder zon toch geen winterdip hebben

shutterstock_2492078929

Waarom vrouwen (vaak) vallen voor foute mannen

Loading