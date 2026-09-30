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Toezichthouders onderzoeken gamebedrijven om in-game-aankopen

Economie
door anp
woensdag, 30 september 2026 om 13:36
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DEN HAAG (ANP) - De Europese consumententoezichthouders willen gaan optreden tegen de gamebedrijven achter onder meer Candy Crush Saga, Minecraft en Clash of Clans. De gezamenlijke actie, waarbij ook de Autoriteit Consument & Markt betrokken is, richt zich op de manier waarop de bedrijven gebruikers verleiden om extra aankopen te doen in het spel, zogeheten in-game-aankopen. Gesprekken met de ondernemingen hebben niet het gewenste resultaat opgeleverd en daarom starten de toezichthouders negen formele onderzoeken om de aanpassingen af te dwingen of een boete op te leggen.
In de spellen zijn in-game-aankopen, zoals upgrades en wapens, vaak alleen in fictieve valuta beschikbaar en niet in euro's. Daardoor is het volgens de toezichthouders te onduidelijk dat ze geld kosten. Ook zijn die fictieve valuta vaak alleen beschikbaar in hoeveelheden die niet overeenkomen met de kosten van het product, waardoor gebruikers valuta overhouden en daardoor verleid worden meer aankopen te doen.
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