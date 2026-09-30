ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Slachtoffer schietpartij NDSM was geen willekeurig slachtoffer

Samenleving
door anp
woensdag, 30 september 2026 om 14:02
anp300926122 1
Volg ons op Google Nieuws
AMSTERDAM (ANP) - De 37-jarige man die ervan verdacht wordt afgelopen vrijdag in Amsterdam-Noord een 61-jarige man te hebben doodgeschoten, deed dat nadat hij het slachtoffer op een agressieve manier aansprak op een gebeurtenis uit het verleden. Dat meldt het OM woensdag. De verdachte kende het slachtoffer uit de gevangenis in Zaanstad.
De schietpartij vond plaats op een terras aan de NDSM-kade, midden op de dag. Het slachtoffer werkte in de gevangenis in Zaanstad toen de verdachte daar een aantal jaar geleden gedetineerd zat.
loading

POPULAIR NIEUWS

generated-image (5)

Belastingaangifte: deze zorgkosten vergeet je makkelijk — maar niet alles mag je aftrekken

shutterstock_2740926431

ABP is het vijfde pensioenfonds ter wereld, maar belegt minder succesvol dan buitenlandse fondsen: waarom dat vanaf 1 januari zwaarder telt voor jouw pensioen

132353092_m

Piekeren? Een psycholoog geeft 4 manieren om die gekmakende gedachtenmolen eindelijk te stoppen

56722237_m

Dit dorp in Spanje zoekt mensen die er gratis willen wonen

cappuccino-europa-header

Wat kost een cappuccino in Europa? Dit betaal je over de grens

rente

Rente omhoog, maar je spaargeld profiteert nauwelijks: dit betalen de grote banken

Loading