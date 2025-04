Verdachte in brand steken Tesla's aangeklaagd in VS

ALBUQUERQUE (ANP/AFP) - De Amerikaanse federale autoriteiten klagen een verdachte aan voor het in brand steken van twee auto's bij een Tesla-dealer in de Verenigde Staten. In februari werden twee Tesla's zwaar beschadigd in een showroom in Albuquerque, een stad in de Amerikaanse staat New Mexico. De man zou ook "Sterf Elon" op een muur van het gebouw hebben gespoten.

De 40-jarige man riskeert tot twintig jaar cel voor brandstichting en vernieling. "Laat dit de laatste les zijn voor degenen die deelnemen aan deze aanhoudende golf van politiek geweld", zei de Amerikaanse minister van Justitie Pam Bondi. "We zullen je arresteren, we zullen je vervolgen en we zullen niet onderhandelen. Misdaden hebben consequenties."

Tesla is wereldwijd mikpunt van protesten tegen topman Elon Musk en zijn werk voor president Donald Trump bij de enorme overheidsbezuinigingen. Eerder al zijn anderen aangeklaagd voor geweld tegen Tesla-auto's en showrooms.