TomTom onderuit op terughoudend Damrak na resultaten

AMSTERDAM (ANP) - TomTom behoorde dinsdag tot de verliezers op de Amsterdamse beurs. De navigatiespecialist zag zijn inkomsten teruglopen door de malaise in de auto-industrie. Het Nederlandse bedrijf krijgt daardoor minder opdrachten van autofabrikanten. Onder de streep kwam TomTom in 2024 dik 17 miljoen euro tekort, tegen een nettoverlies van 21 miljoen euro een jaar eerder. Ook voorziet het bedrijf een verdere omzetdaling in 2025. Het aandeel werd 7 procent lager gezet.

De algehele stemming op de Europese beurzen bleef terughoudend, na de tegenmaatregelen van China op de invoerheffingen die Trump voor het land had aangekondigd en die dinsdag zijn ingegaan. De AEX-index op het Damrak noteerde kort na opening van de markt 0,2 procent lager op 914,39 punten. De MidKap zakte 0,4 procent tot 832,70 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs wonnen tot 0,3 procent. Londen verloor 0,4 procent.