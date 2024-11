Topman accumaker Northvolt stapt op

STOCKHOLM (ANP) - Topman Peter Carlsson van de Zweedse accumaker Northvolt stapt op. De aankondiging komt een dag nadat het bedrijf in de Verenigde Staten uitstel van betaling had aangevraagd. In een verklaring meldt het bedrijf dat Carlsson wel lid van het bestuur van Northvolt blijft. "Het is een goed moment om het stokje over te dragen aan de volgende generatie leiders", zegt Carlsson zelf.

De financiële topvrouw en de operationele directeur van Northvolt nemen samen de functie van Carlsson over, totdat een nieuwe algemeen directeur is gevonden. Carlsson werd als medeoprichter gelijk topman van Northvolt in 2016.