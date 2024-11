Zesde toerist omgekomen door giftige alcohol in hostel Laos

CANBERRA (ANP/AFP) - Het dodental door giftige drank in een hostel in Laos is gestegen tot zes, meldt de Australische minister van Buitenlandse Zaken. Volgens ABC News heeft de familie van de 19-jarige Holly Bowles gemeld dat zij in het ziekenhuis in Bangkok is overleden.

Bowles is de tweede Australische die is omgekomen. De ander was haar beste vriendin, de 19-jarige Bianca Jones. De andere doden zijn een 28-jarige vrouw uit het Verenigd Koninkrijk, twee Denen en een Amerikaan.

Anderhalve week geleden werden ongeveer twaalf mensen ziek door onveilige alcohol, onder wie een Nederlandse. Vermoedelijk hebben ze drank gedronken waar methanol aan was toegevoegd. Dat is een gevaarlijke vorm van alcohol die kan voorkomen in slecht geproduceerde dranken, maar soms ook bewust wordt toegevoegd om goedkoper sterke drank te produceren.

De eigenaar van het Nana Backpackers Hostel in Vang Vieng werd door de politie opgepakt voor verhoor. Voor zover bekend zijn er nog geen aanklachten ingediend. De Nederlandse toerist heeft het ziekenhuis verlaten.