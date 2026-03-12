ECONOMIE
Topman Adobe stapt na 18 jaar op als bestuursvoorzitter

Economie
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 23:17
anp120326201
SAN JOSE (ANP/BLOOMBERG) - De topman van Adobe stapt op bij het softwareconcern. Topman Shantanu Narayen is achttien jaar de bestuursvoorzitter van Adobe en blijft aan totdat een opvolger is gevonden, meldt het bedrijf bij het bekendmaken van zijn kwartaalresultaten.
Adobe en Narayen melden niet precies waarom hij terugtreedt. In een bericht aan werknemers, dat ook op de website van het bedrijf staat, spreekt hij van "een moment van reflectie". "Ik zal ervoor zorgen dat ik Adobe klaarstoom voor een nieuw decennium van succes met de juiste leider en het juiste managementteam."
Adobe behoort tot de softwaremakers die moeite lijken te hebben om nieuwe klanten te winnen in het licht van opkomende AI-bedrijven. In een poging om marktaandeel te behouden heeft Adobe gewerkt aan het integreren van AI-tools in zijn software en biedt het bedrijf een eigen reeks AI-modellen aan om beelden te genereren die geen auteursrechtelijke risico's met zich meebrengen.
