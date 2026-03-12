VN-ambassadeur Iran: Iran wil Straat van Hormuz niet sluiten

NEW YORK (ANP/RTR) - Iran is niet van plan de Straat van Hormuz volledig te sluiten, maar het is wel Irans onvervreemdbare recht om de veiligheid op de zeestraat te garanderen. Dat zegt de Iraanse ambassadeur voor de VN tegen journalisten. Amir Saeid Iravani voegde eraan toe dat "de huidige situatie in de regio, waaronder ook de Straat van Hormuz, niet het resultaat is van Irans rechtmatige zelfverdediging", verwijzend naar de gevechten met Israël en de Verenigde Staten.

Rond de Straat van Hormuz - die de Perzische Golf verbindt met de Golf van Oman en onder meer grenst aan Iran, Oman en de Verenigde Arabische Emiraten - werden al meerdere vrachtschepen aangevallen. In reactie daarop mijden veel rederijen het gebied nu, wat gevolgen heeft voor onder meer het transport en de prijs van olie. Grofweg een vijfde van het wereldwijde olietransport komt door de Straat van Hormuz.

Onder meer de VS en Frankrijk overwegen om vrachtschepen militair te begeleiden om zo een veilige doorgang te garanderen.