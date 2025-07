Topman Air France-KLM stelt vakbonden gerust over overname SAS

PARIJS (ANP) - Medewerkers van bijvoorbeeld KLM hoeven niet te vrezen voor hun baan door de overname van de Scandinavische luchtvaartmaatschappij SAS. Volgens topman Ben Smith van Air France-KLM streeft het luchtvaartconcern juist naar verdere groei met de toevoeging van SAS.

"Voor het grondpersoneel heeft dit natuurlijk geen impact", zei Smith vrijdag in een gesprek met analisten na een vraag over de mogelijke reactie van vakbonden op de voorgenomen overname van SAS. "Onze duidelijke boodschap aan de vakbonden is dat we dit zien als een kans om de aanwezigheid van SAS uit te breiden", vervolgde hij.

Ook liet hij weten dat de overname niet is bedoeld om de aanwezigheid van Air France-KLM en in Parijs en op Schiphol "te kannibaliseren". Samen met SAS zou het luchtvaartconcern juist beter in staat zijn om te concurreren met andere maatschappijen. In die zin moet de stap ook helpen de werkgelegenheid bij Air France-KLM "te beschermen". "We verwachten hier dus geen issue."