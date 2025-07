Van Weel: asielwet door Senaat krijgen zal nog hard werken worden

DEN HAAG (ANP) - Demissionair minister David van Weel (Justitie, Asiel) denkt dat het nog veel moeite gaat kosten om de strengere asielwet door de Eerste Kamer te krijgen. "Het zal nog hard werken worden", zegt hij een dag na de chaos in de Tweede Kamer.

Daar werd na veel moeite de asielwet toch aangenomen, nadat die aanzienlijk was verzwaard door een aanpassing van de PVV. Door dat amendement zou hulp aan illegalen ook strafbaar worden. NSC en de SGP stemden uiteindelijk na protest in, nadat Van Weel had toegezegd om de Raad van State om advies te vragen nadat de Kamer de wet al aangenomen heeft.

Die stap is erg ongebruikelijk, en volgens Van Weel verdient het ook niet de schoonheidsprijs. Hij wijst erop dat de Eerste Kamer de wet nog kan verwerpen, en hierin het oordeel van de Raad van State ongetwijfeld ook zal meenemen. Ook zal het Openbaar Ministerie waarschijnlijk geen helpers gaan vervolgen, verwacht Van Weel. Maar de Tweede Kamer kan de wet niet meer aanpassen, benadrukt hij.