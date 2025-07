Weer een dodelijke aanval in Roemeense Karpaten: aantal bruine beren explosief gestegen

Een 48-jarige toerist is donderdag om het leven gekomen na een aanval van een bruine beer (Ursus arctos arctos) in het Făgărașgebergte in het midden van Roemenië. Hij reed met zijn motor over de iconische Transfăgărășanroute, nabij het bergdorp Arefu, toen het noodlot toesloeg.

Volgens Roemeense media werd zijn zwaar gehavende lichaam later teruggevonden; van top tot teen had hij ernstige bijtwonden. De beer die hem aanviel is door de autoriteiten opgespoord en doodgeschoten.

Toenemende dreiging

De aanval legt opnieuw de vinger op de zere plek: er zijn steeds vaker bloedige botsingen tussen mens en natuur in de Roemeense Karpaten. Roemenië heeft de grootste populatie bruine beren in Europa. In het bergachtige binnenland groeit de berenpopulatie al jaren als kool en dat zorgt voor gevaarlijke situaties. Ze zijn niet bang voor mensen en komen soms in de buurt van dorpen en campings op zoek naar voedsel.

Volgens een lopend onderzoek zou het aantal beren in Roemenië zijn gestegen tot maar liefst 13.000. Dat is ruim vier keer zoveel als de eerder geschatte 3.000 beren van enkele jaren geleden. De officiële cijfers worden later dit jaar verwacht, maar de voorlopige inschattingen geven alle reden tot zorg.

Lastige opgave

De tragische dood van de toerist is niet het eerste incident in het gebied en het voedt het publieke debat over hoe om te gaan met de wilde dieren in een land waar toerisme en natuur steeds vaker botsen. Lokale autoriteiten en natuurbeschermers staan voor een lastige opgave: hoe bescherm je zowel mens als dier in een gebied waar hun leefgebieden steeds meer overlappen?

Ondertussen groeit de druk op de regering om in te grijpen. In veel bergdorpen, waaronder Arefu, klinken al langer stemmen om meer maatregelen te treffen tegen de aanwezigheid van beren op toeristische routes.