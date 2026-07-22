Topman AkzoNobel 'gevleid' door biedingen van concurrenten

AMSTERDAM (ANP) - Verfconcern AkzoNobel stelt "gevleid" te zijn door de interesse van concurrenten in het bedrijf. Dat zei topman Greg Poux-Guillaume in een interview met ANP. De biedingen die de eigenaar van verfmerken als Flexa, Dulux en Sikkens dit jaar heeft ontvangen van de Japanse branchegenoot Nippon Paint en het Amerikaanse Sherwin-Williams geven volgens de topman aan dat AkzoNobel "niet correct gewaardeerd wordt door de markt".

AkzoNobel wees vorige week een voorstel van Nippon Paint om Akzo's consumententak voor decoratieve verven te kopen voor 7,5 miljard euro af. Nippon Paint deed eerder dit jaar al samen met Sherwin-Williams, de grootste verfproducent ter wereld, een poging om AkzoNobel in zijn geheel over te nemen voor ongeveer 12,5 miljard euro. Ook dat voorstel werd door AkzoNobel afgewezen, waarbij het bestuur de voorkeur gaf aan de geplande fusie met de Amerikaanse branchegenoot Axalta.

"We zijn gevleid door de interesse in ons bedrijf, maar we zien meer waarde in de fusie met Axalta", aldus Poux-Guillaume. AkzoNobel verwierp op 1 mei het gezamenlijke bod van Nippon Paint en Sherwin-Williams, omdat de waarde en de vooruitzichten van het bedrijf onvoldoende werden weerspiegeld in het bod. Poux-Guillaume benadrukte woensdag dat "het niet zo is dat AkzoNobel niet bereid is om te praten" over een bod, maar dat de twee bedrijven zich hebben "teruggetrokken".

Fusie

De aandeelhouders van AkzoNobel, en ook die van Axalta, stemmen op 5 augustus over de fusie, die naar verwachting eind 2026 of begin 2027 zal worden afgerond. Poux-Guillaume verwacht sterke steun van de aandeelhouders voor het fusieplan. Cevian, de grootste aandeelhouder van AkzoNobel met een belang van 10 procent, heeft al zijn steun uitgesproken.

Door de fusie ontstaat de op een na grootste verf- en coatingsfabrikant ter wereld, na Sherwin-Williams. Het fusiebedrijf, waarvan de naam volgens Poux-Guillaume in september bekend wordt gemaakt, blijft formeel in Nederland gevestigd, maar verdwijnt van de Amsterdamse beurs. Het bedrijf krijgt twee hoofdkantoren, een in Amsterdam en een in Philadelphia, en een beursnotering in New York.