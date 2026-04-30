Hulp bij natuurbranden komt uit Duitsland en Frankrijk

DEN HAAG (ANP) - Twee pelotons uit Frankrijk en Duitsland komen Nederland helpen met het bestrijden van natuurbranden. Dat zegt Anton Slofstra, commandant Brandweer Nederland, op Radio 1. In totaal zijn dat acht voertuigen die speciaal voor natuurbranden bedoeld zijn en bijbehorende bemensing en commandovoering. Ook krijgt Nederland een helikopter te leen, waar een grote waterzak onder kan worden gehangen.

Door de natuurbranden die woensdag en donderdag in onder meer 't Harde, Oirschot en Weert woeden, raakt de Nederlandse brandweer overbelast. Daarom heeft het Nationaal CrisisCentrum (NCC), dat onderdeel is van het ministerie van Justitie en Veiligheid, een uitvraag om hulp gedaan onder EU-lidstaten.

"Dat is vrij uniek en hebben we nog nooit eerder gedaan", zegt Slofstra. Het Landelijk Actiecentrum Natuurbranden, waar zowel het Rijk als regionale partijen met de brandweer overleggen, zei donderdag "wel een beetje op het eind van ons kunnen" te zitten.

Voorzorgsmaatregel

Toch komt de uitvraag volgens Slofstra als voorzorgsmaatregel. "We hebben vandaag bijna alles in moeten zetten wat we hebben, zeker onze specialistische eenheden. Wij hebben nu Europese bijstand gevraagd, want mochten we meer nodig hebben en je het op dat moment pas gaat vragen, dan ben je te laat."

Eén peloton is volgens hem vrijdagochtend al beschikbaar in Brabant. Over het andere is nog geen aankomsttijd afgesproken, maar dat wordt ook vrijdag verwacht.

Elders in Europa kampen landen ook met droogte en dus moeten zij afstemmen in hoeverre ze elkaar kunnen helpen. "Landen worden gevraagd of ze bijstand kunnen leveren en zullen dus ook beoordelen of ze hun potentieel kunnen afstaan, gelet op de situatie in hun eigen land", aldus Slofstra.