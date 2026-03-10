Topman Aramco waarschuwt voor 'catastrofale gevolgen' door oorlog

RIYAD (ANP/AFP/BLOOMBERG) - Een langdurige oorlog in het Midden-Oosten kan "catastrofale gevolgen" hebben voor de wereldwijde oliemarkt en het is van "cruciaal belang" dat de Straat van Hormuz wordt heropend voor de scheepvaart. Dat zei topman Amin Nasser van het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco bij de bekendmaking van jaarcijfers. Door de oorlog heeft Saudi-Arabië zijn olieproductie moeten beperken.

Volgens Nasser zal een langdurige oorlog in de regio ook ernstige gevolgen hebben voor de wereldeconomie omdat leveringen van olie en gas uit het Midden-Oosten sterk worden verstoord. Hij spreekt van de grootste crisis voor de olie- en gasindustrie in de regio ooit. Iran heeft namelijk ook vergeldingsaanvallen uitgevoerd op energie-installaties in omringende landen.

Daarbij werd ook een grote raffinaderij van Saudi Aramco geraakt die daardoor werd stilgelegd. Die Ras Tanura-raffinaderij is een van de grootste ter wereld. Volgens Nasser wordt gewerkt aan het heropstarten van de raffinaderij.