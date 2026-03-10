ECONOMIE
Slachtoffer verkrachting 1994: jij zou mij niet klein krijgen

seksueel misbruik
door Redactie
dinsdag, 10 maart 2026 om 11:37
bijgewerkt om dinsdag, 10 maart 2026 om 12:30
anp100326096 1
"Ik kan je eindelijk vertellen wat je mij hebt aangedaan", zei het slachtoffer van een gewelddadige verkrachting in 1994 in Nijmegen dinsdag in de rechtbank in Arnhem tegen Angelo L. De 60-jarige man uit Heerlen zou haar meer dan dertig jaar geleden hebben verkracht. L. zegt zich de verkrachting niet te kunnen herinneren.
De vrouw vertelde wat zich die ochtend had afgespeeld, hoe ze zich verzette en hoe ze zich na de verkrachting meldde bij het politiebureau in de buurt. "Emotioneel schakelde ik mezelf uit, om te overleven en om ervoor te zorgen dat jij ooit gepakt zou worden." L. werd eind 2024 aangehouden na een DNA-match.
In de verklaring schetste ze ook de gevolgen en hoe ze probeerde verder te gaan met haar leven. "Ik wilde laten zien dat dit mij niet stuk zou maken, dat jij mij niet klein zou krijgen. Ik heb hetzelfde jaar nog mijn diploma gehaald, ik heb doorgestudeerd, een relatie gekregen, drie kinderen grootgebracht en ik heb een goede baan. Ik heb alles bereikt wat ik volgens de buitenwereld nooit zou gaan bereiken. Wat ik alleen nooit meer heb teruggekregen, is mijn vrijheid en mijn onbevangenheid."
"Dertig jaar lang heeft cliënte moeten leven met de gevolgen van wat haar is aangedaan", vulde haar advocaat Sébas Diekstra aan. "Dertig jaar lang bestond de waarheid, zonder dat daar een dader tegenover stond."

