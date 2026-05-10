Topman Aramco: wereld 1 miljard vaten olie misgelopen door oorlog

RIYAD (ANP/RTR) - De wereld heeft door de oorlog in het Midden-Oosten in de afgelopen twee maanden de levering van ongeveer 1 miljard vaten olie misgelopen. Het zal tijd kosten voor de oliemarkt om te stabiliseren zodra de leveringen weer op gang komen. Dat zei topman Amin Nasser van het Saudische staatsolieconcern Saudi Aramco na bekendmaking van kwartaalcijfers.

Door de vrijwel volledige sluiting van de Straat van Hormuz is de olie-export uit het Midden-Oosten ernstig verstoord. Er wordt nu gehoopt dat bij vrede tussen Iran en de Verenigde Staten de zeestraat snel volledig wordt heropend voor de scheepvaart. Om die sluiting te omzeilen, vervoert Saudi Aramco nu olie via een pijpleiding naar de Rode Zee.

"Heropenen van routes is niet hetzelfde als het normaliseren van een markt die 1 miljard vaten aan olie is onthouden", aldus Nasser. Volgens hem is het doel van Saudi Aramco simpel, namelijk het behoud van energiestromen. De oost-westelijke pijpleiding speelt daarin een cruciale rol, aldus de topman.