Evacuatie van opvarenden Hondius begonnen

GRANADILLA DE ABONA (ANP) - De evacuatie van de opvarenden van het Nederlandse cruiseschip Hondius is begonnen, ziet een ANP-verslaggever ter plaatse. Het door hantavirus getroffen schip kwam zondag vroeg in de ochtend aan in de haven van Granadilla op Tenerife, waar het voor anker ging.

Op de Hondius zitten circa 150 opvarenden, van wie niemand klachten heeft die kunnen duiden op een besmetting met het hantavirus. Ook nog aan boord is het lichaam van een opvarende die overleed aan het virus. Dat zal meevaren tot aan Rotterdam, waar het schip wordt schoongemaakt. Die reis zal zo'n vijf dagen in beslag nemen, meldde rederij Oceanwide zaterdagavond.

De Hondius lag eerst voor de kust van Kaapverdië, maar mocht daar van de Kaapverdische autoriteiten om veiligheidsredenen niet aanmeren. Op verzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) was Spanje daar wel toe bereid. Het eilandbestuur van de Spaanse Canarische Eilanden was daar geenszins blij mee, onder meer vanwege de vermeende gebrekkige communicatie door het ministerie in Madrid.