Topman ASN Bank nieuwe voorzitter Duits-Nederlandse Handelskamer

DEN HAAG (ANP) - Topman Roland Boekhout van ASN Bank is de nieuwe voorzitter van de Duits-Nederlandse Handelskamer (DNHK). Hij volgt Eva van Pelt op, die het voorzitterschap na haar termijn van drie jaar overdraagt en vicevoorzitter wordt. DNHK ondersteunt de Nederlands-Duitse zakelijke betrekkingen. Duitsland is de belangrijkste handelspartner van Nederland.

In zijn eerste toespraak onderstreepte Boekhout het strategische belang van DNHK voor de economische samenwerking tussen twee landen. "De Duits-Nederlandse economische relatie behoort tot de stabielste en meest veerkrachtige in Europa. In een tijd van ingrijpende transformatie - van energie tot industrie en digitalisering - is het onze taak om dit partnerschap verder te versterken, te moderniseren en nieuwe groeikansen te creëren voor bedrijven aan beide kanten van de grens."

Boekhout is sinds 2024 topman van ASN Bank. Daarvoor werkte hij onder meer als topman van ING Duitsland. Ook had hij een bestuursfunctie bij Commerzbank, de tweede bank van Duitsland.