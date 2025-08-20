ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vechtsporter De Ridder in oktober tegen Hernandez in UFC

Sport
door anp
woensdag, 20 augustus 2025 om 9:07
anp200825065 1
LAS VEGAS (ANP) - Vechtsporter Reinier de Ridder neemt het 18 oktober op tegen de Amerikaan Anthony Hernandez tijdens het UFC-evenement in Vancouver. De twee vormen het hoofdgevecht in Canada. Dat maakte UFC-baas Dana White bekend.
De Ridder (34) versloeg vorige maand de Australische oud-kampioen Robert Whittaker in Abu Dhabi. Voor de nog ongeslagen Nederlander was het zijn vierde zege sinds hij een klein jaar geleden tekende bij de grootste mixed-martial-artsorganisatie van de wereld. De inmiddels in Florida wonende Bredanaar won eerder van Gerald Meerschaert, Kevin Holland en Bo Nickal.
De Ridder hoopte na zijn zege op Whittaker op een gevecht om de titel in de klasse tot 84 kilogram. Khamzat Chimaev is sinds afgelopen weekend de nieuwe wereldkampioen in het middengewicht. Hij onttroonde de Zuid-Afrikaan Dricus du Plessis in Chicago.
Vorig artikel

Topman ASR roept nogmaals op tot verandering huurwet

Volgend artikel

Verzekeraar ASR stijgt op licht negatief Damrak

POPULAIR NIEUWS

ANP-329326563

Gevaarlijke parasitaire worm kan orgaanfalen en kanker veroorzaken; rukt op naar Europa

ANP-523561495

Het schiet niet erg op met de islamisering van Nederland

0_Trump-25205748010780

Nobelprijs? Welke ‘zes oorlogen’ heeft Trump beëindigd?

ANP-529474028 (2)

De AI-revolutie vraagt om een compleet andere kijk op de verdeling van geld

ANP-3177323

In dit EU-land mag je straks officieel 150 km/u rijden

shutterstock_2639425989

Je beste vriendin? Of vindt ze je eigenlijk stom? 3 signalen om op te letten