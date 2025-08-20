Vechtsporter De Ridder in oktober tegen Hernandez in UFC

LAS VEGAS (ANP) - Vechtsporter Reinier de Ridder neemt het 18 oktober op tegen de Amerikaan Anthony Hernandez tijdens het UFC-evenement in Vancouver. De twee vormen het hoofdgevecht in Canada. Dat maakte UFC-baas Dana White bekend.

De Ridder (34) versloeg vorige maand de Australische oud-kampioen Robert Whittaker in Abu Dhabi. Voor de nog ongeslagen Nederlander was het zijn vierde zege sinds hij een klein jaar geleden tekende bij de grootste mixed-martial-artsorganisatie van de wereld. De inmiddels in Florida wonende Bredanaar won eerder van Gerald Meerschaert, Kevin Holland en Bo Nickal.

De Ridder hoopte na zijn zege op Whittaker op een gevecht om de titel in de klasse tot 84 kilogram. Khamzat Chimaev is sinds afgelopen weekend de nieuwe wereldkampioen in het middengewicht. Hij onttroonde de Zuid-Afrikaan Dricus du Plessis in Chicago.