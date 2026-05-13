Topman chipbedrijf Nvidia gaat toch met Trump mee naar China

BEIJING (ANP/BLOOMBERG) - Topman Jensen Huang van AI-chipconcern Nvidia gaat toch mee met de Amerikaanse president Donald Trump voor zijn staatsbezoek aan China. Huang was eerder nog de opvallende afwezige tussen de topbestuurders die Trump vergezellen voor zijn ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping.

De topman van het waardevolste bedrijf ter wereld werd gespot toen hij in Alaska aan boord van presidentsvliegtuig Air Force One stapte. Trump bevestigde later de aanwezigheid van Huang.

Het chipbedrijf hoopt meer zaken te gaan doen met China. De topman denkt dat de Chinese markt het bedrijf 50 miljard dollar aan extra verkopen kan opleveren. Het verkopen van chips in China was eerst niet mogelijk door Amerikaanse beperkingen, maar nu is China terughoudend met de import van de hoogwaardige chips.

Eerder werd bekend dat onder anderen Tesla-topman Elon Musk, Apple-baas Tim Cook en Boeing-directeur Kelly Ortberg waren uitgenodigd voor het staatsbezoek dat woensdag begint.