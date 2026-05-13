Moederbedrijf MediaMarkt verkoopt meer, maar verlies loopt op

door anp
woensdag, 13 mei 2026 om 8:43
DÜSSELDORF (ANP) - Ceconomy, het moederbedrijf van de elektronicaketens MediaMarkt en Saturn, heeft het afgelopen kwartaal iets meer elektronica verkocht, ondanks de "uitdagende economische omstandigheden". Consumenten kochten de afgelopen tijd vooral meer kleine apparaten. Het bedrijf verkocht minder grote elektrische apparaten en telecom- en tv-producten.
De verkopen in het tweede kwartaal van het gebroken boekjaar van Ceconomy stegen naar 5,5 miljard euro. Dat is 4,1 procent meer dan een jaar eerder. Consumenten kochten wel minder producten en diensten in de fysieke winkels van het bedrijf. De stijging van de onlineverkopen compenseerde voor deze afname, aldus Ceconomy.
Het verlies kwam uit op 92 miljoen euro, tegen een min van 33 miljoen euro een jaar geleden.
Vorig jaar werd bekend dat de grote Chinese webwinkel JD.com het bedrijf overneemt voor ongeveer 2,2 miljard euro. Ceconomy meldde woensdag dat de bedrijven nog wachten op goedkeuring van Oostenrijk.
