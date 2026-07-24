Topman Heijmans: als we nu niet investeren, gaat het land op slot

AMSTERDAM (ANP) - Nederland gaat op slot als het kabinet niet investeert in infrastructuur. Dat stelt topman Ton Hillen bij de publicatie van de halfjaarcijfers van bouwconcern Heijmans. Hij roept daarbij op tot actie. "Het kabinet moet gaan beseffen dat het een urgent probleem is. Als we nu niet investeren, gaat het twee keer zoveel kosten."

"Op het moment dat we geen transport meer kunnen rijden over onze wegen, dan leidt dat tot economische schade voor heel Nederland", schetst Hillen.

Hij roept het kabinet op om geld te gaan investeren in vitale infrastructuur. "Dat is de ruggengraat van onze economie. Je kan het niet meer uitstellen", zegt Hillen. "De infrastructuur is nu in slechte staat en dat levert ontzettend veel economische schade op. Natuurlijk is het goed voor Heijmans als we in de toekomst meer investeren in infrastructuur", zo erkent de topman. "Maar als belastingbetaler vind ik dit niet zo fijn."

De oplossing ligt volgens hem bij meer samenwerking tussen Rijkswaterstaat en bouwbedrijven.