Advocaat: OM in beroep in zaak doodrijden Tamar uit Marken

HAARLEM (ANP) - Het Openbaar Ministerie (OM) gaat in hoger beroep in de rechtszaak over de dodelijke aanrijding van Tamar (14) uit Marken, meldt advocaat Sébas Diekstra vrijdag. Daarover zijn de nabestaanden van het meisje "voorzichtig opgelucht", zegt hij. Vorige week werd de 33-jarige Jamal T. uit Duitsland vrijgesproken in de zaak.

Met het hoger beroep "bestaat er nog een kans dat de zaak opnieuw en zorgvuldig wordt beoordeeld. Zij hopen dat er nu eindelijk écht grondig onderzoek wordt gedaan naar alle feiten en omstandigheden, dat de waarheid boven water komt en dat leugens worden ontmaskerd. Uiteindelijk hopen zij vooral op één ding: gerechtigheid voor Tamar", aldus de advocaat.

Tamar werd aangereden in de nacht van 25 juli 2020 aan de Waterlandse Zeedijk in Zuiderwoude, nadat ze van huis was weggelopen.

Bewijs ontbreekt

De rechtbank oordeelde dat het overtuigende bewijs ontbreekt dat T. niet voldoende heeft opgelet op de weg omdat hij zich liet afleiden door de navigatie op zijn telefoon.

Het OM was niet direct bereikbaar voor commentaar.