SANTA CLARA (ANP/BLOOMBERG) - Topman Jensen Huang van Nvidia heeft zich tegenover werknemers verontschuldigd voor het gedrag dat tot zijn kortstondige vertrek had geleid. Hij keerde maandag per direct terug als hoogste baas van het AI-chipconcern, minder dan twee weken nadat hij was weggestuurd. In een bijeenkomst voor alle medewerkers erkende Huang onder andere de gedragscode van het bedrijf te hebben geschonden.

Huang moest vertrekken als hoogste baas van Nvidia nadat een buitenechtelijke relatie aan het licht was gekomen met een vrouw die verdacht wordt van banden met de Chinese inlichtingendienst. Daarnaast had hij een relatie met een ondergeschikte bij Nvidia.

De topman noemde de eerste grote bijeenkomst sinds zijn terugkeer "de moeilijkste bedrijfsmeeting" die hij ooit heeft gehad, zeggen ingewijden tegen persbureau Bloomberg. Huang zei dankbaar te zijn voor de tweede kans die hij heeft gekregen. Ook vertelde hij dagelijks in therapie te zijn.