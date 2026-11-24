UTRECHT (ANP) - Een hoofdconducteur van de NS is buiten bewustzijn geraakt nadat hij door een zwartrijdende reiziger met een wijnfles op zijn hoofd werd geslagen. Dat bevestigt de NS dinsdag na berichtgeving van de Vakbond voor Machinisten en Conducteurs VVMC. Het incident gebeurde zaterdagavond op het perron in Utrecht.

De volle fles wijn brak volledig op het hoofd van de conducteur. Daarna raakte hij tijdelijk bewusteloos, meldt de vakbond. De verdachte is aangehouden en de conducteur heeft aangifte gedaan.

Directeur operatie van de NS, Eelco van Asch, noemt het incident "onacceptabel" en vindt het "verschrikkelijk" voor de collega. NS laat weten iedere vorm van geweld tegen collega's af te keuren en te blijven kijken hoe de veiligheid van personeel en reizigers kan worden verbeterd.

Een dag eerder, op vrijdagavond, werd een service- en veiligheidsmedewerker van NS tegen de schenen geschopt tijdens een grote controleactie. Het incident gebeurde op het station Rotterdam Stadion, bevestigt een woordvoerder van NS dinsdag.