Topman luchthaven Maastricht naar Luchtverkeersleiding Nederland

MAASTRICHT (ANP) - Topman Joost Meijs van Maastricht Aachen Airport (MAA) legt per 1 november zijn functie neer bij de luchthaven en wordt de hoogste baas van Luchtverkeersleiding Nederland (LVNL). Meijs was een jaar topman van het Limburgse vliegveld.

"Deze luchthaven heeft veel potentie en ik had de klus graag afgemaakt", legt Meijs zijn beslissing uit. "Als CEO van LVNL kan ik echter van grote betekenis zijn voor de gehele luchtvaart in Nederland. Dat is een kans die ik voor mijn gevoel niet kan laten lopen."

MAA leed de afgelopen twee jaar miljoenenverliezen en de aantallen passagiers en het vrachtvervoer bleven achter. Meijs wilde dit jaar gebruiken om verlieslatende activiteiten te verbeteren en waar nodig af te bouwen, om zo te zorgen voor een gezondere bedrijfsvoering.

Opvolger

Volgens de raad van commissarissen (rvc) heeft Meijs veel voor de luchthaven betekend. Ze zien hem niet graag vertrekken, maar begrijpen zijn overwegingen, zegt Frans Weekers namens de rvc. Zij gaan op zoek naar een opvolger voor Meijs. Tot er een nieuwe topbestuurder is aangesteld, neemt Jan Eerkens, de topman van Lelystad Airport, tijdelijk zijn taken over.

LVNL is blij met de komst van Meijs. "Zijn ruime bestuurlijke ervaring in de luchtvaartsector is van groot belang voor deze functie", stelt raad van toezicht-voorzitter Wim Kuijken. "Hij beschikt over kennis en kunde die verder reikt dan de bestuurskamer, juist ook zijn operationele ervaring is van grote meerwaarde voor LVNL."

Meijs leidde van 2008 tot 2019 Eindhoven Airport, toen die luchthaven zich snel ontwikkelde, en stond vijf jaar aan het roer van de luchthaven op Aruba, onder meer tijdens de coronapandemie.